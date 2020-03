David Fizdale comparó a Kyrie Irving con Jimmy Butler

Kyrie Irving es, posiblemente, el jugador con mejor manejo de balón de todo el mundo y, posiblemente, uno de los mejores de la historia. Sin embargo, sus problemas no son justamente basquetbolísticos.

El actual jugador de Brooklyn Nets se caracterizó por las malas decisiones en los equipos que fue parte. Primero, pidió salida de Cleveland Cavaliers para salir de la tutela de LeBron James. Luego, en Boston Celtics, fue parte de un gran inicio, hasta lesionarse y, después de tener problemas en el vestuario, salió hacia la franquicia de New York en busca de un nuevo destino con nuevos compañeros.

En los Nets fue más de lo mismo. Luego de jugar poco más de 20 juegos, Kyrie se lesionó y las críticas llegaron estando en el banco de suplentes. El ambiente en el vestuario fue tan malo, que Kenny Atkinson, entrenador del equipo, salió de la franquicia luego de cuatro años.

Al respecto del base se refirió David Fizdale, entrenador sin equipo, quién lo comparó con Jimmy Butler, justamente otro jugador que deambuló por distintos equipos por tener malas relaciones en los vestuarios: "No se puede negar el hecho de que ganó un campeonato en Cleveland e hizo lo suficiente para ayudar a un equipo a llegar hasta el final, y fue una gran parte de ello”, contó Fizdale. Luego, agregó: “Los dos últimos lugares simplemente no funcionaron y no estaba en el edificio para saber exactamente qué sucedió. Pero puede ser una de dos cosas: era ese tipo que no se adapta y mata la cultura. O es un Jimmy Butler que necesita encontrar el ajuste adecuado”.

Butler pasó por Chicago Bulls, Minnesota Timberwolves y Philadelphia 76ers y, en cada una de las franquicias, se fue por la misma razón que Irving. Hoy, en Miami Heat, parece haber encontrado su lugar en el mundo. Kyrie, por su parte, firmó un contrato de cuatro años con los Nets el último verano, junto a Kevin Durant y DeAndre Jordan.

