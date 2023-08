Es una historia que, por ahora, no tiene un final feliz para LeBron James. Kyrie Irving estuvo disponible durante la temporada NBA 2022-23, y aunque Los Angeles Lakers hizo una oferta por él, no pudo firmarlo. Ahora, un fan intentó volver a reclutarlo y la respuesta fue épica.¿‘El Rey‘ lo mandó?

¿LeBron lo mandó? Intentaron reclutar a Irving para Lakers y la respuesta fue épica

Kyrie Irving se convirtió en agente libre, y aunque se instaló la narrativa que se iba a reunir con Los Angeles Lakers para concretar su firma, el 8 veces All-Star terminó firmando con Dallas Mavericks por 3 años y US$120 millones. Sin embargo, un fanático insistió, lo intentó reclutar para el equipo de LeBron James y compañía y recibió una respuesta épica. ¿‘El Rey’ lo mandó?