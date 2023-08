Kyrie Irving estalló y le respondió al mensaje que sin LeBron James no gana en la NBA

Estuvo cerca de jugar en Los Angeles Lakers y volver a ser compañero de LeBron James, pero por ahora, Kyrie Irving decidió salir a responderle al mensaje que señaló el poco éxito que ha tenido cuando ha jugado sin ‘El Rey’. La estrella de la NBA advirtió a todos los rivales de Dallas Mavericks.

La cuenta de Twitter Basketball Forever (Básquetbol para Siempre), que cuenta con más de 94.900 seguidores, publicó cómo le ha ido a Irving desde que dejó de ser compañero de LeBron en Cleveland Cavaliers tras el final de la temporada 2016-17. Nunca pasó de la segunda ronda de los NBA Playoffs por lesiones y resultados deportivos.

Kyrie Irving se despidió de los Cavaliers luego de jugar tres temporadas con LeBron James en las que ganaron el título de la NBA 2016. El base llegó a Boston Celtics y mientras que en 2018 se perdió los Playoffs por lesión en 2019 perdieron en segunda ronda contra Milwaukee Bucks.

Llegó una decisión sorpresa de Irving y dejó a los Celtics para jugar con Kevin Durant en Brooklyn Nets. En 2020 volvió a perderse los Playoffs por lesión. Luego, Kyrie, KD y compañía, cayeron en la segunda ronda de la Postemporada en 2021 contra los Bucks y en 2022 fueron barridos en primera ronda a manos del equipo de Boston. Todo esto le pasó al base estrella sin jugar con LeBron.

Irving estalló y le respondió al mensaje que sin LeBron no gana en la NBA

La gota que rebalsó la copa fue la no clasificación de Dallas Mavericks a los Playoffs 2023. Kyrie Irving vio este mensaje que sin LeBron James no gana en la NBA y no dudó en estallar con las siguientes palabras en Twitter: “Fija este tweet y mira lo que sucede en los próximos años”. ¡Boom!