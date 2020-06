Del mismo equipo: Luz Salgado apoyó a Rosa María Palacios contra Urresti

Es dificil que pase un día sin que Daniel Urresti y Rosa María Palacios tengan diferencias. En época de pandemia, en cada debate se han parado en veredas opuestas.

Sucedió con las AFPs, luego con el derecho de los empleados del hogar y ahora con las operadoras de internet que comunicaron el corte del servicio para quienes no negociaron su deuda.

El congresista se opone a este corte abrupto y pide más tiempo e información para tomar esta drástica decisión que dejaría sin conexión a muchas personas. La periodista se opone a esta alternativa acusando demagogia, diciendo que eso es que sea gratis y, en un argumento típico de derecha, venezonaliza el problema.

"Los que votaron para no ser Venezuela ahí tienen a Urresti. Su esquema económico es el mismo de Chávez y Maduro. Y si los dejan a ese desastre vamos. Los que ya lo vivimos lo reconocemos a la primera. Todo gratis hoy para que mañana no exista", escribió Palacios, quien se ha mostrado en estos últimos días a favor de los grandes intereses.

¡Miren esta joyita de tuit de RMP defendiendo a los ricos y poderosos! ¿Ahora ya saben por qué me tiene en la mira? DATO: Durante el fujimontesinismo el jefe de su jefe remató nuestra compañía de teléfonos a la Telefónica, que hoy le debe al Perú una millonada en impuestos. pic.twitter.com/YeYVadKbeE — Daniel Urresti (@DanielUrresti1) June 2, 2020

Lo particular de todo esto, además de la respuesta de Urresti, es un like que tuvo aquel tweet de la comunicadora. Y es que nada menos que la excongresista fujimorista Luz Salgado, mencionada y presente en los Vladivideos, le dio al respectivo botón de me gusta mostrando su aprobación.

Hay que decir también que últimamente RMP estuvo bloqueando a todo a quien se oponga a sus ideas o critique su opinión. Por lo visto, con Salgado ya no tiene diferencias ¡Luz es amiga!

