WTF: Dennis Rodman quiere pelear con Rob Gronkowski

Dennis Rodman es un hombre de muchas facetas, casi todas ellas bastante extrañas. Una de estas es su afición por la lucha libre, que le apasiona casi tanto como el baloncesto.

En este sentido, y en el marco de su documental “WWE Untold: Rodzilla Runs Wild", El Gusano habló sobre el oponente al que desea enfrentarse en su próximo combate: nada más y nada menos que Rob Gronkowski:

#DeportesDD WWE compartió un video donde Rodman desafió a Gronkowski a un combate. https://t.co/25SCXqQvL6 — Diario DiaaDia (@DiaaDiaPa) March 26, 2020

"Alguien me preguntó 'Dennis, ¿Quieres luchar de nuevo? Y les dije que realmente quería pelear con ese tipo Markowski (Gronkowski). Me refiero a Rob, el tipo de New England. Habla mucha mi*rda. Yo tengo 50 años y él tiene como 32, 33. No me importa, hagamos esta mi*rda", declaró el ex de los Bulls a NBC Sports.

Gronkowski recientemente incursionó en el mundo de la lucha libre y una pelea entre él y Rodman sería un éxito total de taquilla y Pay Per View, sin lugar a dudas, sobre todo considerando que ambos son expertos en ofrecer un buen show.

Claro está, primero habrá que ver si Yo Soy Fiesta acepta el reto del miembro del Salón de la Fama de la NBA y qué tan pronto podrán subirse al cuadrilátero.

