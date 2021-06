NBA Latinoamérica lanza ‘Freestyle 2.0’ con Duki

¡Lo que es bueno, se repite! La colaboración entre la NBA y el cantante de trap argentino, Duki, estrenaron una nueva canción, ‘NBA Freestyle 2.0’, como parte de la serie de contenidos que se lanzaron desde el mes de abril en el canal de YouTube de NBA Latam.

Duki tuvo la oportunidad de presenciar varios partidos de la liga y esto le sirvió como inspiración para la nueva canción que estrenó junto a la NBA. Con el jersey (camiseta) de Facundo Campazzo, el cantante argentino interpretó unas frases imperdibles sobre jugadores y jugadas del mejor baloncesto del mundo.

“Cuantas bolas metí? La vuelco, Zach LaVine. Mami, no pueden frenarme. No hay quien pueda pararme”. “Me cebo un anillo, salgo campeón. Salgo volando por Detroit como Ben Wallace. O jugando en Dallas. Mavericks, más de mí, Nowitzki. Me puse la Kyrie Irving casi que volqué”, fueron algunas de las letras de ‘NBA Freestyle 2.0’.

¡Y Duki no se podía olvidar de Michael Jordan! “I’m a Jumpman, dueño de las volcadas. Me ven en Space Jam todas las jornadas”. “Por deporte, man, no me la contés. El jugador franquicia, más caro de todo el roster. Ustedes quienes son jugadores que siempre se rompen, para mí no son compe”.

Duki y la imperdible colaboración con la NBA

El próximo miércoles 23 de junio se estrenará el último episodio de la colaboración de Duki con la NBA y se podrá ver en el canal de Youtube de NBA Latam. Esta es otra de las iniciativas de la liga para acercar aún más a los aficionados latinoamericanos que no paran de crecer.

Lee También