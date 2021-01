El Bambino Pons reveló cómo le rompieron el sueño de ser jugador profesional: "Vaya a Buenos Aires que esto no es lo suyo"

Este viernes, en el último programa de la semana, en F90 Sebastián Vignolo y CAI Aimar volvieron a cruzar palabras luego de lo que fue el tenso cruce protagonizado entre ambos el pasado jueves.

Mientras que el Pollo, conductor del programa de ESPN, incentivó a todos los futbolistas frustrados a exteriorizar sus historias, quien irrumpió en la discusión fue nada más ni nada menos que el mítico Bambino Pons.

#ESPNF90 �� | ESPN



EL POLLO SOMOS TODOS



Tras lo sucedido ayer entre @caiaimar y @pollovignolo, nuestro conductor le envió un mensaje a todos aquellos que intentaron triunfar en el fútbol y no pudieron. pic.twitter.com/dBjZroTZN2 — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) January 8, 2021

Sacando a la luz que él también mantendrá por siempre el sueño frustrado de llegar a primera y ser futbolista profesional, el histórico relator argentino exteriorizó: "Yo jugué en la reserva de Peñarol en el año 1973".

Continuando con su historia, el Bambino, revelando que sufrió un duro cachetazo por parte de un histórico jugador del club uruguayo, el cual le dejó en claro que el fútbol no era lo suyo, Pons sumó: "'Porteño, vaya a Buenos Aires que esto no es lo suyo. Corre menos que una hormiga', me dijo Tito Gonçalves, histórico jugador de Peñarol".

Lee También