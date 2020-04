Tom Brady agradeció a Chris Godwin en Instagram por cederle el número 12

Muchos aún no pueden procesar la noticia, pero es una realidad: Tom Brady ya no será más el mariscal de campo titular de los New England Patriots. Y es que, tras dos décadas bajo centro en el Gilette Stadium, sorprendió a propios y a extraños al firmar un contrato de dos años con los Tampa Bay Buccaneers.

En este sentido, existía algo de incertidumbre en torno a un detalle que podría parecer menor, pero que tiene un enorme simbolismo para los atletas. ¿Cambiará Brady de dorsal? ¿Continuará usando el número 12?, teniendo en cuenta que ya el mismo lo ocupaba el receptor abierto Chris Godwin.

Chris Godwin - CBS Sports

Es por eso que el joven de 24 años decidió tomar la iniciativa y revelar a través de su cuenta de Instagram que cedería su adorado número a Tom Terrific. "Nuevo número, misma mentalidad", rezó el pie de foto de la publicación, en la que aparece un montaje de Brady usando el 12 y festejando con Godwin, ahora con el 14.

Ni corto ni perezoso, el mariscal de campo de 42 años reconoció el gesto de su nuevo compañero y no demoró en comentar la publicación. "Lo aprecio mucho, estoy muy agradecido, honrado y listo para trabajar!!!", sentenció Brady, consiguiendo miles de likes en cuestión de minutos.

A decir verdad, es bastante probable que Godwin y Brady desarrollen una gran relación dentro y fuera del emparrillado. Recordemos que la temporada pasada registró 86 recepciones para 1,333 yardas y 9 touchdowns en solo 14 partidos, convirtiéndose en el segundo con mayor cantidad de atrapadas y cuarto en touchdowns en toda la liga. Ahora, tendrá a uno de los mejores de la historia listo para hacerlo brillar.

