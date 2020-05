El día en que Michael Jordan rechazó 100 millones de dólares por una aparición pública

Gracias a sus actuaciones dentro y fuera del deporte, el basquetbolista estadounidense Michael Jordan ha amasado una fortuna que alcanza la friolera de los $1,900 millones de dólares; sin embargo, esa multimillonaria cifra se pudo haber abultado en un plazo no menor a las dos horas.

Así lo reconoció el agente de Air, David Falk, en conversación con The Sports Junkies on 106.7 The Fan, donde comentó que en el 2017, su representado recibió una propuesta para poder realizar una aparición pública, representando a una marca, por un plazo de 120 minutos, y que a cambio, recibiría un cheque por $100 millones de dólares.

The Last Dance se emite los domingos por ESPN (Foto: Captura)

"Le traje un trato hace tres años por $100 millones. Todo lo que tenía que hacer era, aparte de dar su nombre y semejanza, hacer una aparición de dos horas para anunciar el trato y lo rechazó", reconoció el empresario, agregando que pese a la fortuna que posee, Jordan no se mueve por sumar más dinero.

"Dios lo bendiga a Michael. Ha tenido tanto éxito en su carrera que le da la oportunidad de hacer lo que quiera o no hacer cosas que no quiere. Realmente admiro eso. Es muy, muy selectivo en las cosas en las que quiere involucrarse", sentenció Falk, recordando que tiene contratos publicitarios con, al menos, ocho marcas importantes.

Sobre este último punto, cabe recordar que Jordan cederá todas las ganancias que reciba, producto del documental The Last Dance, para instituciones benéficas, de las cuales no se tiene detalle; y anteriormente, en su última temporada como jugador en Washington Wizards entregó su salario para las víctimas por los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.

