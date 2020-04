La dura crítica del mejor documentalista a The Last Dance

The Last Dance es un éxito rotundo en todas las partes del mundo donde fue estrenado. No es normal que un documental tenga un impacto tan fuerte en poco tiempo, aunque, claro, mucho tiene que ver el peso de los protagonistas.

Las críticas que se dieron acerca del mismo, que relata la última temporada de los Chicago Bulls de Michael Jordan en 1998, fueron, en su gran mayoría, positivas. Sin embargo, ahora nació una del lado negativo, de alguien que sabe mucho.

Ken Burns, quien es para muchos el mejor productor de documentales en la actualidad, lanzó una dura advertencia respecto al documental que ya vieron millones: "Me parece que camino en la dirección opuesta a la que se debe ir para tratar estos asuntos. Hay un sesgo claro en favor de Michael, esa no es la manera de construir una buena historia, sino un buen negocio para él. No me parece buen periodismo", opinó.

Burns refunda lo dicho con que, si Jordan lo quisiera, podría hacer que algunas cosas no salgan a la luz: “Si ESPN está influenciando en lo que se haga, significa que ciertos aspectos que no quieres que salgan necesariamente no van a estar”, sentenció.

El documentalista estadounidense es el primero que se ha mostrado en contra de The Last Dance, por lo que será importante escuchar opiniones de otros profesionales de la industria del entretenimiento.

