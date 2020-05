El día que Michael Jordan le ganó una apuesta a campeón de la Serie Mundial de Béisbol

Es conocido por todos que el ex basquetbolista Michael Jordan no le gusta perder ni en el deporte, ni en los negocios, ni en las apuestas, algo que se ha visto reflejado en el documental The Last Dance, y que ha sido reafirmado por el ex beisbolista venezolano Oswaldo Guillén, quien recordó una anécdota que vivió con el astro.

El hoy entrenador, que ganó la Serie Mundial manejando a los Chicago White Sox en 2005, comentó con White Sox Talk Podcast el día en que conoció a MJ y tuvo la oportunidad de compartir con él un juego de pool, el cual derivó en una competencia entre ambos, con dinero de por medio, para dirimir al ganador.

"Fuimos a jugar pool porque mi papá jugaba mucho a eso en Venezuela. En realidad se dedicaba a eso. Cuando Michael me ganó, mi papá me dijo que me estaba provocando, y así fue. Pusimos dinero sobre la mesa y Jordan nos ganó como 700 dólares", aseguró Guillén, agregando que "mi papá se molestó conmigo porque sabía que Michael estaba provocándonos. Nunca vi jugar a alguien tan bien pool como Jordan".

The time Michael Jordan 'hustled' Ozzie Guillen for $700 playing pool #WhiteSox https://t.co/9NL9fFf6Fl pic.twitter.com/XSmYICgJet — White Sox Report (@whitesox_fanly) May 4, 2020

No fue lo único, porque además Ozzie reconoció que volvieron a enfrentarse, esta vez jugando al básquetbol, y Air le propinó sendas victorias a su persona y al ex segunda base Joey Cora, aunque en esa ocasión no apostaron dinero, lo que vuelve a demostrar la competitividad de Jordan en cualquier ámbito.

