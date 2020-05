El día que Vladimir Putin robó anillo de Super Bowl a Robert Kraft, dueño de New England Patriots

En momentos donde se subastó mediante la campaña solidaria All In Challenge el anillo de campeón del Super Bowl LI, ganado por New England Patriots, de propiedad del dueño de la franquicia, Robert Kraft, ha aparecido la historia que involucra al empresario nada menos que con el Presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El ejecutivo dio a conocer la historia en conversación con New York Post, donde advirtió que el hecho ocurrió luego de ganar el Super Bowl XXXIX, en el año 2005, donde vencieron a Philadelphia Eagles, cuando Kraft viajó a San Petersburgo para una reunión con el Mandatario, y en medio de la cita, le mostró el anillo y se lo sustrajo.

Kraft y su encuentro con el Presidente Putin (Foto: Getty)

"Me quité el anillo y se lo mostró, se lo colocó y dijo, 'Puedo matar a alguien con este anillo'. Se lo pedí y se lo guardó en el bolsillo, tres agentes de la KGB lo rodearon y se fue", aseguró el empresario.

For those who don’t get the reference:https://t.co/zhe905yfCx — Wagner (@TheGerman21) May 22, 2020

No fue todo, porque además Kraft quizo recuperar la pieza, llegando a hablar con el mismísmo Presidente de Estados Unidos en ese entonces, George W. Bush, sin embargo, le indicaron que "no quería. Tenía un vínculo emocional con el anillo, tenía mi nombre. No quiero verlo en eBay. Hubo una pausa en la llamada teléfonica (que tenía con Bush) y me repitió, 'Sería lo mejor si explicaras que diste el anillo como un regalo'".

Pese a la pérdida, Kraft ha logrado ganar cinco anillos de campeonato más con los Patriots en la NFL, recordando que el último fue vendido en $1,025 millones de dólares, cifra que será donada a Feeding America, Meals On Wheels, World Central Kitchen y No Kid Hungry, organizaciones sin fines de lucro que ayudan a alimentar a personas afectadas por el Coronavirus.

Lee También