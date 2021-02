‘Guerra’ de millones: ¿Quién tiene más dinero, Alex Rodríguez o Jennifer López?

Febrero de 2017 marcó un antes y un después en el mundo de la farándula y el deporte porque dos estrellas se encontraron y, en lugar de provocar una colisión, formaron una pareja que da de qué hablar todos los días. Jennifer López y Alex Rodríguez volvieron a ser noticia.

En esta ocasión, se trata de la ‘guerra’, metafóricamente hablando, por saber quién tiene más millones de dólares como patrimonio. Aunque algunos portales informativos dan como ganadora a López, Rodríguez no se queda atrás y le pisa los talons a J-Lo.

Según informó el portal especializado Celebrity Net Worth, hasta el 2020 Jennifer López tenía unas ganancias anuales de $40 millones de dólares y el patrimonio de la cantante asciende a unos $400 millones de dólares. Música y actuación, principales fuentes de ingreso.

Por su parte, Alex Rodríguez ya no gana tanto dinero como cuando era pelotero de los New York Yankees, pero aun así no le va nada mal. TMZ Sports reporta que A-Rod tiene un patrimonio de $350 millones de dólares aproximadamente. La ‘guerra’ de millones la perdería por un buen dinero…

El regalo de Alex Rodríguez en San Valentín para Jennifer López

Jennifer López mostró el pasado 14 de febrero en Instagram la romántica noche que le regaló Alex Rodríguez en una habitación de lujo con pétalos de rosas como regalo de San Valentín.

