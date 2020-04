El increíble elogio de Derek Jeter a Rafael Devers

No es común ver que existan elogios entre peoteros de Boston Red Sox y New York Yankees, quizás la rivalidad más aguerrida de todo el deporte norteamericano. Sin embargo, dos leyendas del juego como David Ortiz y Derek Jeter, por lo general, suelen desafiar los estándares y reconocer las virtudes de sus rivales.

Es por eso que hace un par de campañas, el Big Papi le pidió su opinión a Jeter acerca de los patirrojos, preguntándole cuál de todos los jugadores era el más impresionante. Para su sorpresa, Jeter no mencionó a ninguna de sus estrellas, sino más bien a un casi desconocido Rafael Devers:

Rafael Devers - Codigo Sport

"Boston fue a jugar a Miami hace un par de años, y yo me senté con Derek Jeter, y yo le dije a DJ '¿Cuál del equipo de nosotros te llama más la atención?', hace dos años, y él me dijo a mí 'Rafael Devers', por encima de Mookie Betts, por encima de (Xander) Bogaerts, yo le mencioné todo el mundo, pero el me dijo a mi 'él', entonces yo le pregunté por que, y el me dijo a mi, todos los turnos de él, está en modo de ataque. Cuándo los peloteros que tienen su contacto están en modo de ataque, olvídate", contó Ortiz.

Aparentemente, Jeter tiene muy claro de lo que habla, pues tan solo un par de temporadas después tuvo números dignos de consideración al Jugador Más Valioso y se convirtió en uno de los pocos puntos positivos para unos Red Sox que tuvieron una campaña para el olvido de principio a fin.

Ahora, Devers tendrá la responsabilidad de mejorar la producción ofensiva que tuvo en 2019 si los patirrojos aspiran a tener una mínima posibilidad de competir por un boleto a los playoffs, pues el tercera base será uno de los que tengan que llenar el vacío que dejó la partida de Mookie Betts a Los Angeles Dodgers.

