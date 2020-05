El pedido de Bryce Harper para los Juegos Olímpicos de 2021

El jardinero derecho de Philadelphia Bryce Harper, es uno de los jugadores más polémicos de las Grandes Ligas, ya que la mayoría de las veces demuestra ser alguien que no se guarda nada y dice lo que piensa. Aunque para sus críticos es un jugador sobrelavorado.

A través de una entrevista con el podcast Starting 9 le pidió al comisionado de la MLB Manfred, al presidente Trump y a sus compañeros de las Grandes Ligas, que los dejen jugar en los próximos Juegos Olímpicos a celebrarse en Tokio en 2021, luego de que se aplazaran un año por la pandemia de Covid-19.

"Tienes que poner al beisbol de nuevo en los Juegos Olímpicos, pero deja que los peloteros de Grandes Ligas vayan. No hay nada mejor que estar en otro país escuchando tu himno nacional, me enciende con sólo decirlo. Me parece totalmente una incongruencia que quieras mandar a los jugadores de ligas menores, y no lo digo faltándoles el respeto". Afirmó Bryce Harper.

"¿Pero unos Juegos Olímpicos, en Japón en Tokio, y no mandas a los de Grandes Ligas? Es una broma, por que a pesar de que dicen querer hacer crecer el juego lo más que se pueda, y no quieren dejar de recibir dinero por unas dos semanas y no dejarnos jugar en los Olímpicos, y es ridículo".Concluyó el jardinero Harper.

En primera instancia, la MLB iba a dar permiso a los jugadores de ligas menores que se encontraran dentro del roster de 40 pero que no estuvieran activos en MLB al momento de su convocatoria, por lo que estaba latente la posibilidad de que varios de los mejores prospectos de Grandes Ligas jugaran en el regreso del beisbol al programa olímpico por primera vez desde Beijing 2008, habiendo estado ausente de Londres 2012 y Rio 2016.

