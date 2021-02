La habitación romántica que Alex Rodríguez le pagó a J-Lo en San Valentín

Entre estos dos, solo existe el amor… El Día de San Valentín se celebró por todo lo alto y en Bolavip no le escampamos a la celebración para contarte cómo festejó una de las parejas más famosos del mundo de la farándula: Alex Rodríguez y Jennifer López.

Lejos quedaron los mil y un rumor que circula sobre una supuesta infidelidad del expelotero de la MLB y de los New York Yankees para celebrar el Día de San Valentín a puro lujo ya que febrero no es un mes cualquiera para Rodríguez y López.

Por medio de unas historias en su cuenta de Instagram, Jennifer compartió la romántica noche que le regaló Alex pagándole una habitación de lujo con pétalos de rosas y una sala que estaba adornada por un letrero luminoso con la frase: “Te amo”.

A-Rod no se quedó atrás y mostró las bebidas que tomaron en la celebración del Día de San Valentín con el mensaje “amo celebrar contigo”. Todo es amor, todo es felicidad y el gran mensaje de Jennifer López estaba por llegar.

El mensaje de Jennifer López a Alex Rodríguez en el Día de San Valentín

“Febrero es nuestro mes especial ... nuestro mes de aniversario ... Nos volvimos a encontrar por primera vez el 1 de febrero ... la primera vez que salimos fue dos días después y desde entonces no ha habido un día en el que no hayamos estado juntos o hablado ... me haces reír ... me encanta tu sentido del humor perversamente divertido ... y cómo siempre intentas hacer que cada habitación en la que entras sea más alegre ... te amo a ti y todo lo que haces por mí.... eres mi gracioso Valentín”, le escribió Jennifer López a Alex Rodríguez.

