El reprochable acto racista ocurrido en el NASCAR contra piloto de raza negra

Definitivamente no aprenden. A pesar de las multitudinarias manifestaciones que se han generado en Estados Unidos durante el último mes producto del asesinato del ciudadano de raza negra George Floyd, protestando en contra del racismo, un nuevo deportista afroamericano fue víctima de este flagelo el fin de semana.

Ocurrió en el NASCAR, la mayor competición de automovilismo en el país, donde en la previa al Gran Premio de Talladega, en Alabama, fue encontrada una soga en el garage del piloto Bubba Wallace, principal exponente del movimiento Black Lives Matter en la organización deportiva.

Ante esta manifestación, el corredor utilizó sus redes sociales para expresar su sentir, señalando que "el despreciable acto de racismo y odio de hoy me deja increíblemente entristecido y sirve como un doloroso recordatorio de cuánto mas tenemos que ir como sociedad y cuán persistentes deber ser en la lucha contra el racismo. Juntos, nuestro deporte se ha comprometido a impulsar un cambio real y defender una comunicad que está aceptado y acogiendo a todos".

"No seremos disuadidos por las acciones reproblables de aquellos que buscan difundir odio. Como mi madre me dijo hoy, 'solo están tratando de asustarte'. Eso no me romperá, no daré ni retrocederé. Continuaré defendiendo con orgullo lo que creo", agregó Wallace sobre el incidente.