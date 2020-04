El último baile, documental que repasa la carrera de Michael Jordan

Este documental muestra en la figura de Michael Jordan, su trayectoria y sobre el equipo que marcó una época en el básquet mundial A través de la plataforma de Netflix estrenará este lunes 20 de abril el documental El Último Baile sobre la carrera deportiva de Michael Jordan y sus Chicago Bulls. Consiguieron 6 anillos en una época dorada de la NBA en la que para muchos, fue el mejor equipo de baloncesto de toda la historia.

Dicho día se estrenarán los dos primeros de una serie de 10 capítulos. El lunes 27 de abril se estrenarán el 3º y 4º capítulo, y así sucesivamente cada lunes hasta el 18 de mayo, día en el que verán la novena y la décima entrega.

El material fue dirigido por Jason Hehir, nos cuenta desde lo más cercano de la organización de Chicago, como Michael Jordan cambió el rumbo de la que hasta ese momento era una franquicia no ganadora. Yen cómo se convirtió poco a poco en el mayor icono deportivo de la historia.

También Jason Hehir afirmó que “Michael Jordan y los Bulls de los 90 no fueron solo estrellas del deporte, sino un fenómeno global. Fue una oportunidad increíble para explorar los extraordinarios impactos de un hombre y un equipo. Nos llevó casi tres años poder presentar un contenido completo”.

Asimismo, otras grandes personalidades como el entrenador Phil Jackson y sus compañeros Scottie Pippen, Steve Kerr y Dennis Rodman, serán parte importante del documental. Una oportunidad única para disfrutar con el mejor jugador de baloncesto de la historia. Disfruten.

The Last Dance” en su traducción al castellano “El Último Baile”, será un estreno internacional de Netflix. Y una gran oportunidad para vivir más de cerca a uno de los mejores deportistas de todos los tiempos. No solo para el baloncesto, sino para el deporte en general.

