Nueva emisión de Programa Sin Nombre en la televisión argentina. Como de costumbre, uno de los mejores programas del país no nos falló.

En esta oportunidad, Boca recibió un trato más que especial y fue el centro de las burlas por varios minutos en la pantalla de TyC Sports.

#MentirososEnTyCSports River le habla con sinceridad a Boca pic.twitter.com/AfED5Veyhl — RABONUSHKA (@Rabonushka) February 13, 2020

Difundiendo una emotiva y entristecedora carta que River le escribió a su acérrimo rival, Ernestou le puso voz a una apasionante y enfermiza historia de amor entre los dos clubes.

El panelista, acompañado por un video, relató palabra por palabra los sentimientos del Millonario. El equipo de Núñez, cansado de una relación tóxica con el Xeneize, le pidió a su enemigo que "suelte" y deje ir el amor que alguna vez sintieron el uno por el otro.

+ La sentida y emotiva carta que River le escribió a Boca. Sí, estamos llorando:

Boca, te quiero hablar a vos. Te quiero ayudar. Me hace mier... verte así, ya está, basta, levantá la cabeza. Dignidad. Terminala con River, dejalo ir de una vez, soltalo. Te co... lindo y seguido, es cierto, pero... ¿hasta cuándo pensas seguir así? ¿No te avivaste todavía? River solo quiere sexo ocasional, no quiere una relación con vos, y vos insistís, lo buscás, pensás planes para hacer. ¿Qué querés? ¿Ir a ver Parasite al cine con River? ¿Querés tomar una cerveza artesanal y comerte unas papas bravas con River? ¿Que River te cocine y miren juntos Netflix una noche? No, Boca, no es por ahí. Encima te boludea, te gar... y se va, y se co... a otros después. Amiga, date cuenta, reaccioná. Además te lo dicen ellos. Basta, Boca, te co... en tu casa, te co... en Mendoza, te co... en Europa para que nos viera todo el mundo. No se que más querés. Por eso, yo te pido Boca... ¡basta! Reaccioná. ¿Qué es eso de ver si te lo cruzás en una final? ¿Qué es eso de querer verlo en la Copa Argentina? Oxigená esa cabecita loca. Terminala. La gente ya no se pregunta qué pasó con Boca. ¿Sabés lo que andan diciendo ahora? Que les arruinaron la vida para siempre, así que desempate las pelo.... Boca, empezá una nueva vida, que la que tenías antes ya no existe más.

Hola qué tal, un cuentito pic.twitter.com/Vh7e2QA127 — Ejnestu (@Ernestou) February 12, 2020

