En VIVO: LAFC vs. Portland Timbers por el torneo MLS is Back

LAFC y Portland Timbers se medirán este jueves por la última jornada de la fase de grupos del torneo MLS is Back.

El equipo de Los Ángeles se ubica segundo con cuatro unidades y ya está clasificado a la fase final.

Portland, por su parte, lidera el grupo con seis puntos y también estará presente en los octavos de final.

Será un duelo interesante ya que determinará quién finalizará en lo más alto de la zona.

Día y horario: ¿cuándo es el partido de LAFC vs. Portland Timbers?

El partido de LAFC vs. Portland Timbers por la tercera jornada del torneo MLS is Back será este jueves 23 de julio en el ESPN Wide World of Sports Complex.

Horario del partido según cada país:

Estados Unidos: 19:30 PT/ 22:30 ET

CDMX: 21:30 horas

Argentina: 23:30 horas

Colombia: 21:30 horas

Transmisión: ¿cómo ver el encuentro en vivo?

USA: ESPN2, ESPN Deportes

Canada: TSN, TSN App

México: ESPN 3

Sudamérica: ESPN

Lee También