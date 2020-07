Encuesta informal reveló que los entrenadores no quieren la burbuja de 8 equipos en Chicago

Cuando se estableció la burbuja de Orlando y se confirmó la participación de únicamente 22 equipos, los 8 restantes comenzaron a hacerse preguntas respecto a cómo se iban a entrenar y prepararse de cara a la siguiente temporada. De hecho, Steve Kerr fue uno de los principales impulsores para que se dispute un campeonato amistoso a parte con algunas de las franquicias.

Este jueves, trascendió que la NBA se estaba pensando seriamente en organizar una segunda "burbuja" en Chicago, para albergar a los ocho equipos que no fueron invitados a jugar en Walt Disney World. Sin embargo, esto parece carecer del consentimiento de la mayoría de los entrenadores, quienes prefieren tener campamentos individuales y no competir, ya que entienden que no tiene sentido.

“Preferimos tener mini-campamentos antes que ir a la burbuja, porque a diferencia de esos equipos en Orlando, no estaríamos jugando por la misma razón", reveló Dwane Casey, en diálogo con ESPN, quien argumentó lo dicho con una encuesta informal que realizó con los demás entrenadores de las ocho franquicias.

El estratega de Detroit Pistons continuó: “La razón por la que queremos estos mini campamentos es para reunir a nuestro equipo, tener esa camaradería, mejorar y disfrutar de la competencia. Creemos que podemos hacerlo de forma segura en nuestro propio entorno. No podemos dejar que estos tipos se sienten desde el 11 de marzo hasta diciembre sin algo. Va a dañar sus carreras. Es un tiempo demasiado largo”.

En lo dicho, Casey se refiere al tiempo que podría transcurrir entre una temporada a la otra, algo que nunca ha sucedido. Seguramente, como ha sucedido cada semana, habrá videoconferencias para resolver la situación, ya que cada equipo tiene aficionados que desean volver a verlos en acción.

