Eric Dickerson comparó el nuevo logo de los Rams con... ¡UN PENE!

Eric Dickerson, ex jugador y estrella de Los Angeles Rams, mostró su disconformidad con el nuevo logotipo de los Rams presentado a principios de esta semana, y hasta lo comparó con ¡un pene!.

Los

Angeles

Rams pic.twitter.com/n8q4KDUZeJ — Los Angeles Rams (@RamsNFL) March 23, 2020

“Alguien dijo que parece un pene. Lo hizo…. Eso lo dice todo allí. Eso debería ser suficiente para que los Rams digan que nos equivocamos”.

El martes le dijo a Doug Gottlieb de Fox Sports Radio: "El logotipo, no, no lo estoy sintiendo. Simplemente no me gusta. Y espero que Dios no cambie el logotipo en el casco, ya sabes. Porque si se ponen eso en el casco, será un desastre".

Dickerson ha estado en Twitter la semana pasada después de la presentación del nuevo logotipo para decirle a los fanáticos lo que realmente piensa. Además, dijo que este se parece demasiado a una "C", letra representativa de los Chargers, la otra franquicia de la NFL de Los Ángeles.

Los Rams llegaron al Super Bowl LIII hace 13 meses, pero no lograron acceder a los playoffs una temporada después de ganar la NFC.

Lee También