Excompañeros de Tom Brady en New England Patriots comparan su mentalidad con la de Michael Jordan

Múltiples han sido las comparaciones que se han realizado en las últimas cinco semanas, desde la exhibición tanto en ESPN, en Estados Unidos, como por Netflix del documental The Last Dance, entre los deportistas más importantes de los últimos tiempos con el astro de la NBA, Michael Jordan.

Ahora fue el turno de la NFL, y específicamente de la franquicia más destaca del siglo XXI, como los New England Patriots, que al igual que los Chicago Bulls en el básquetbol, ganaron seis Super Bowl, y tuvieron una figura descollante dentro de su plantel, como es el caso del mariscal de campo Tom Brady.

Tom Brady es el quarterback más destacado del siglo XXI en la NFL (Foto: Getty)

"Nunca he estado con alguien en la reunión previa a la jugada, donde simplemente sabías, simplemente sabías que no íbamos a perder; estaba tan preparado. Su empuje, su voluntad para ganar, es como Jordan. Este tipo odiaba perder, y uno como compañero sentía como, 'Necesitamos esta serie de dos minutos para ganar este encuentro, lo tenemos en la bolsa'", aseguró el ex guardia Damien Woody, hoy analista en ESPN.

Por su parte, el ex receptor abierto David Terrell, señaló sobre Brady que "en el mundo espiritual del pensamiento, la Reina Madre Tierra no se equivoca: Tom Brady puso la estampa sobre eso, simplemente a lo largo de toda su carrera de NFL", agregando que "para ser un campeón en la NFL, no pueden tener complejos mentales, esa fortaleza mental de pelear tan duro como lo ha hecho él en la NFL y superar esas batallas sin haber peleado ese tipo de batallas antes, sin saber cómo lidiar con ellas".

En tanto, el ex receptor abierto Donte' Stallworth reconoció que durante su paso por los Patriots, Brady tuvo una dura competencia dentro del plantel con el linebacker Mike Vrabel, indicando que "competían todo el tiempo. Hablo en serio, todo el tiempo, Rodney (Harrison), Asante Samuel, ellos amaban estarse provocando, y cuando la gente habla de Jordan siendo competitivo, era lo mismo con Tom Brady".

