El mundo entero se detendrá, como sucede todos los años, con una nueva edición del Super Bowl, el evento que define el campeonato de la NFL.

Los Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers se enfrentarán buscando la gloria máxima, pero los focos también están puestos en lo no deportivo

El show del medio tiempo ya generaba expectativa total sabiendo que Shakira y Jennifer López se harán cargo del aspecto musical.

Pero como si fuese poco, la revista Billboard lanzó la bomba y anunció los dos artistas sorpresa que acompañarán a ellas en el escenario.

Se trata del puertorriqueño Bad Bunny y el colombiano J Balvin, que hace tiempo trabajan y producen canciones juntos.

Según lo que se pudo saber, cantarán los temas del momento, como son "I Like It Like That", "Chantaje", "Qué Calor" y "Mi Gente".

También se sabe que Emma, la hija de J Lo, estará presente durante el espectáculo, mientras que hará lo propio Vicky Losk, una hondureña de 15 años que ya está en la escena.

