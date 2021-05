Le tiraron monedas y ahora estalla Twitter: Chris Marlowe, el relator que aman los latinos por Campazzo

Del amor al odio hay solo un paso y en esta historia deportiva nadie se imaginó que aquel jugador de voleibol a quien le lanzaron monedas pasaría a enamorarlos con los relatos épicos de las jugadas, tiros, asistencias y robos, de Facundo Campazzo en la NBA.

Chris Marlowe, relator de los Denver Nuggets hace 17 años, se ganó a los aficionados latinos y en especial a los argentinos con frases épicas que bebes, niños, adultos y personas de la tercera edad no dudan en repetir: “1, 2, 3 para Facu”, “Facu, el bandido” y “Facu y sus compadres”.

El vínculo de Marlowe con Argentina no nació con la llegada de Facundo Campazzo a la NBA, en una entrevista exclusiva con Bolavip, el relator contó la imperdible anécdota cuando estuvo en territorio argentino y le tiraron ‘misiles’ durante el Mundial de Vóley 1982.

- Tuvo la oportunidad de estar en Argentina durante el Mundial de Vóley 1982. ¿Cuéntenos cómo fue esa experiencia?

“Jugaba en la selección nacional de voleibol de USA y el Campeonato Mundial fue en Argentina. Llegamos allí con muchas esperanzas. Éramos un equipo en ascenso, era buen equipo, pero todavía no éramos un gran equipo. Todo esto se dio en medio de la Guerra de las Malvinas cuando Argentina se enfrentó a Gran Bretaña”

“Argentina había sentido que Estados Unidos estaba del lado de Gran Bretaña y por eso no les agradamos mucho. Así que en cualquier partido que jugábamos nos abuchearon vigorosamente, nos arrojaron algunos objetos cuando nos presentaron y porque mi ciudad natal estaba en Hollywood, California, cuando el locutor decía: ‘Y ahora Chris Marlowe de Hollywood, California’. Oh, Dios mío, hubo una reacción que solo puedo pensar en esta como cuando Brasil va a visitar Argentina”

Chris Marlowe jugando voleibol (@ChrisMarlowe)

“Cuando anunciaban a Chirs Marlowe un misil con una de esas monedas gigantes que tienen pasó junto a mi oreja. Entonces, ya sabes, no me ofendí. Pensé que era algo interesante, solo era una actividad secundaria. Me divertí mucho, teníamos tantos recuerdos de Argentina tomando un largo viaje en autobús. De verdad disfrute de las personas, la comida es maravillosa y seguro que estaban enojados conmigo, pero fue divertido”.

Los seguidores argentinos aman a Chris Marlowe por los relatos sobre Campazzo

- ¿Qué es lo que más le ha causado sorpresa del apoyo recibido en Twitter por parte los fanáticos de Argentina?

“Los fanáticos argentinos han sido fantásticos. Obviamente son grandes fans de Facundo Campazzo y hasta ahora les ha gustado nuestro relato sobre Facu y lo que ha hecho con los Denver Nuggets. Hay historia de mis seguidores, creo que empecé hace quizás un mes cuando tenía 8.000 seguidores y ahora tengo 13.000, la mayoría de ellos hablan español y son de todo el mundo de países de habla hispana y del país de Facu”

“Lo que realmente me ha impresionado es que alguien me envió un video de un niño, era su hijo Mateo y la persona le dijo: ‘Mateo, ¿qué tienes para decir’ y el respondió: ‘1, 2, 3 para Facu” mientras bailaba. Eso me llegó al corazón”

“En las últimas semanas algunos seguidores se han tomado algunas fotos de lo que llamo los ‘Mini Facu’: son niños pequeños que están por el parque vistiendo camisetas de Facu Campazzo de los Denver Nuggets, lo cual no lo había visto. Si sé que hay muchas camisetas de Campazzo de Argentina por los Juegos Olímpicos. Ver la popularidad de Facu con los niños pequeños y combinando a los Denver Nuggets ha sido fantástico”.

