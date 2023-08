La seguridad de Inter Miami decidió ponerle un guardaespaldas a Lionel Messi por la cantidad de hinchas que buscan una firma, foto o un simple saludo por parte del jugador argentino. Facundo Campazzo dejó pasar esta oportunidad y no dudó en confesarlo como lo único de lo que arrepiente en la vida.

Mientras que Leo Messi viene de ganar el primer título en la historia de Inter Miami al vencer por penales a Nashville SC por 10 a 9 en la final de la Leagues Cup, Campazzo no pudo liderar a Argentina y perdieron en la final contra Bahamas del Torneo Preclasificatorio Olímpico a los Juegos Olímpicos París 2024. Estos dos grandes estuvieron a punto de tener un encuentro épico.

En un adelanto del famoso programa Libero, del canal TyC Sports, a Facundo Campazzo le preguntaron por un arrepentimiento en su vida, y a pesar que la primera respuesta fue un contundente “ninguno”, cuando le recordaron la historia con Lionel Messi cambió de parecer y llegó la gran confesión.

‘Me dio vergüenza’: De lo que se arrepiente Campazzo con Leo Messi

“La Selección fue a entrenar al predio del Real Madrid y Germán Beder (exjefe de prensa de la Selección Argentina de Básquet) me hizo todo el entre para sacarme una foto con Messi y me dio vergüenza. Soy tímido para esas cosas. Estaba en mi casa y le dije que no, que me daba vergüenza”, le reveló Facundo Campazzo al canal TyC Sports y un pedido especial para Leo estaba por llegar.

Para intentar remediar lo único que se arrepiente en la vida, Facu Campazzo dejó en claro que “algún día voy a hacer todo el entre de nuevo para sacarme la foto”. Y para cerrar con broche de oro, el exjugador de la NBA le envió un mensaje a Messi: “Dale Lío, ponete la 10″.

¿Cuándo juega Inter Miami por la MLS?

El próximo partido de Inter Miami será ante un viejo conocido como lo es Nashville SC el miércoles 30 de agosto a las 19:30 ET (20:30 ARG). Justamente es el equipo que venció por penales para quedarse con la Leagues Cup 2023. Este duelo será por la temporada MLS 2023.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en nueve partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.