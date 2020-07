Figura de New York Yankees es puesto en lista de lesionados por tener Coronavirus

La pandemia del Coronavirus no para de generar importantes problemas en las franquicias de la Major League Baseball (MLB) durante los entrenamientos de primavera, de cara al comienzo de la temporada 2020, y los New York Yankees no son una excepción a la regla.

Luego que este fin de semana se confirmara la baja del lanzador mexicano Luis Cessa, por contraer COVID-19, la cadena NBC ha confirmado que una figura estelar de la franquicia del Bronx fue puesta en la lista de lesionados del equipo, por este mismo motivo, siendo marginado de las prácticas.

DJ LeMahieu, afectado por el COVID-19 (Getty)

Se trata del segunda base DJ LeMahieu, quien fue puesto en la nómina de marginados por los próximos 10 días debido a esta situación, aunque la información aclara que se trataría de un caso asintomático, por lo que deberá realizar cuarentena antes de volver a los entrenamientos.

Yankees place DJ LeMahieu (COVID-19) on the IL https://t.co/Fp9egVd1LP — Rotoworld Baseball (@Rotoworld_BB) July 8, 2020

Eso sí, no existe claridad en el equipo dirigido por Aaron Boone de cuándo podrán volver a los trabajos, ya que en el caso del mexicano se encuentra recuperado, mas no ha recibido el permiso médico para volver, caso distinto al de LeMahieu que recién podría regresar en las próximas dos semanas.

Cabe recordar que el jardinero de 31 años viene de una temporada que lo consolidó como figura de las Grandes Ligas, al registrar una implacable línea ofensiva de .327/.375/.518 junto a 26 jonrones, 102 carreras impulsadas y 109 anotadas en 145 partidos disputados

Lee También