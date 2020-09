Fuerza Popular señaló a Martha Chávez por racismo y ella respondió: "Ni me interesa"

Uno de los escándalos de esta semana fue un comentario de Martha Chávez. La congresista fujimorista fue acusada de racista tras referirse a los rasgos de Vicente Zevallos.

Sucedió que hablaban de la designación del expremier en la OEA y la fujimorista lo mandó a Bolivia por sus "rasgos andinos". Sí, muy dificil defenderla.

De hecho, hasta el propio partido que la llevó al poder se diferenció de su posición. Se manifestaron en twitter condenando sus palabras.

"Independientemente de nuestra discrepancia con la designación del Sr. Zevallos, Fuerza Popular no comparte las expresiones de la congresista Martha Chávez que están siendo interpretadas como racistas o discriminatorias. Esperamos que ella pueda explicar sus declaraciones de hoy", señalaron desde la cuenta oficial del Partido Fuerza Popular.

Independientemente de nuestra discrepancia con la designación del Sr. Zeballos, Fuerza Popular no comparte las expresiones de la congresista Martha Chávez que están siendo interpretadas como racistas o discriminatorias. Esperamos que ella pueda explicar sus declaraciones de hoy. — Partido Político Fuerza Popular ���� (@PFuerzaPopular) September 2, 2020

Martha Chávez, antes de hacer mea culpa, se pelió: "Yo no soy responsable de las "interpretaciones" que los enemigos del Fujimorismo puedan hacer sobre mis expresiones. Si a estas alturas yo debo explicarles a ustedes que no soy racista ni discriminadora, es que no me llegaron a conocer ni me interesa que lo hagan".

Recordemos, además, que esta política ante las críticas de Vizcarra y Leiva también les repondió a ellos. A uno le dijo machista y a la otra le recordó la escena del general del aire. Así, se comporta Chávez en las redes y el congreso ¡Muy cuestionable!

Yo no soy responsable de las "interpretaciones" que los enemigos del Fujimorismo puedan hacer sobre mis expresiones. Si a estas alturas yo debo explicarles a ustedes que no soy racista ni discriminadora, es que no me llegaron a conocer ni me interesa que lo hagan. — Martha Chávez Cossío (@MarthaChavezC) September 2, 2020

Lee También