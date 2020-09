Martha Chávez llamó machista a Vizcarra y disparó contra Milagros Leiva, tras su polémica

Martha Chávez patinó y no lo admite. De hecho, no solo no lo admite, sino que aumenta la tensión responsabilizando a otros, evadiendo culpas y exparciendo odio.

Todo comenzó con un comentario suyo en contra de Vicente Zevallos. Ella no lo señaló por su trabajo o por su efectividad, dijo que por sus rasgos debería irse a Bolivia. Sí, Xenofobia y racismo.

Tras esto, obviamente, recibió muchas críticas. La hicieron tendencia en twitter por sus desacertadas declaraciones y la llamaron ignorante e inculta. El propio presidente de la República y una periodista como Milagros Leiva también la acusaron.

Ella, como dijimos, antes de arrepentirse de sus palabras, prefirió optar por politizar la cuestión y sumar temas a la discusión como si lo que dijo fue normal.

Ya quiere distraer la atención. Con esa misma agenda vino el Canciller hoy a la sesión de RREE, citado para dar cuenta de la designación de Zeballos a la OEA/EEUU, cambiando al titular cuando había vacante en Bolivia. Vizcarra se queja también que con él PPK "choleó" su plancha. https://t.co/IobDytCVKf — Martha Chávez Cossío (@MarthaChavezC) September 1, 2020

"Un amigo preocupado me advierte "te están acosando". Yo le digo, pues a mi no me alcanza el machista que no se quejó cuando un hombre reveló que lo usaron para "cholear" la plancha de PPK. Tampoco la periodista que amenaza policías alardeando de su general del aire. Pasen, pasen!", disparó la congresita.

Aseguró también que todo lo que se dice en su contra es para "distraer la atención". Sí, así como lo leen, como si decirle a Zevallos que por sus rasgos debería irse a Bolivia ¡Increíble!

Un amigo preocupado me advierte "te están acosando". Yo le digo, pues a mi no me alcanza el machista que no se quejó cuando un hombre reveló que lo usaron para "cholear" la plancha de PPK. Tampoco la periodista que amenaza policías alardeando de su general del aire. Pasen, pasen! — Martha Chávez Cossío (@MarthaChavezC) September 2, 2020

Lee También