Gerrit Cole se empieza a ganar los corazones de los Yankees: donará implementos contra el Coronavirus

En medio de la delicada y preocupante situación que vive Nueva York con el incremento vertiginoso de las personas contagiadas y fallecidas por Coronavirus cualquier gesto de solidaridad es bien recibido para que podamos todos juntos empezar a ganarle la batalla al Covid-19.

La incorporación estelar de los New York Yankees, Gerrit Cole, no ha hecho su primer lanzamiento con su nuevo equipo y ya empezó a ganarse el corazón de los aficionados de los Bombarderos del Bronx con el anunció que le hizo al portal New York Post sobre el gesto de solidaridad que tendrá para combatir el Coronavirus.

Foto: Gettyimages.

“Viviendo tan cerca de todo esto, con todo el mundo en la zona tan afectada, queremos sumarnos y ayudar todo lo que podamos”, afirmó Cole sobre la significativa donación que pretende llevar a cabo para Direct Relief: organización sin ánimo de lucro que trabaja con las autoridades locales y fundaciones para asistir a los trabajadores de la salud.

Yankees' Gerrit Cole, wife pledge 'significant' help to coronavirus relief https://t.co/MIBWJFldhO pic.twitter.com/Vn37BmFngF — New York Post (@nypost) April 2, 2020

La donación se hará por medio de la fundación del lanzador y su eposa, ‘Fundación Gerrit y Amy Cole’, con el propósito de suplir con equipos de protección personal y artículos médicos esenciales como batas, máscaras y guantes a los trabajadores de la salud. Un excelente gesto de Cole en medio de está difícil situación.

De no ser por el retraso que sufrió la temporada de la MLB debido a la pandemia de Coronavirus en territorio norteamericano, Gerrit Cole hubiese sido el encargado de lanzar en el Opening Day para los Yankees, pero al margen de lo deportivo, el pitcher sostuvo que “cada vez que hay una crisis nacional, los neoyorquinos siempre están a la altura del reto”.

