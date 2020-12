Giannis Antetokounmpo rompió el silencio y habló de firmar un contrato con Milwaukee Bucks para ganar el anillo

La agencia libre del 2021 será impresionante, ya que tendrá a todo tipo de jugadores y desde todas las franquicias que se convertirán en agentes libres. Sin embargo, de ningún otro se ha hablado más que de Giannis Antetokounmpo. La Bestia Griega sigue en Milwaukee Bucks, pero no hay equipo NBA que no desee tenerlo.

Giannis pocas veces se ha expresado al respecto y no es para menos: todavía debe disputar toda una temporada más en los Bucks, por lo que cualquier declaración podría ser contraproducente. No obstante, es alentador para Milwaukee que el griego se muestre feliz en la ciudad, a pesar de no asegurar su continuidad.

"En este momento, no estoy enfocado en eso. Solo estoy tratando de concentrarme en mí mismo. No te voy a mentir, no soy el tipo de jugador que habla con su agente cinco veces a la semana. Obviamente, me preocupo por eso. Es una de las decisiones más importantes que voy a tomar", comenzó respondiendo Giannis en ESPN.

Giannis Antetokounmpo piensa en el presente NBA

El jugador de Milwaukee Bucks contó que solamente se enfoca en la siguiente temporada: “Pienso en todo. Pienso en Milwaukee. Pienso en mis compañeros de equipo. Pienso en mi familia. Pienso en cuál es la mejor decisión para mí. Eso es prácticamente todo. Y después de eso me doy cuenta de que he llegado tan lejos porque me concentré en cómo puedo mejorar cada día”, afirmó.

Luego, se refirió a que está cómodo en la ciudad, aunque puso por encima el ganar: “Sabes que amo la ciudad de Milwaukee. Amo la organización. Amo a mi familia hasta la muerte. Amo ganar al final del día, no estaría en esta situación si no estuviera trabajando duro, si no estuviera ganando partidos, si no estuviera mejorando. Todos los días si no tuviera esta mentalidad… no puedo cambiar quien soy. No puedo cambiar esta mentalidad. Y me voy a centrar en mejorar. Y día a día todo se va a arreglar sólo”, enfatizó.

Por último, Antetokounmpo lanzó una frase que lo define de cuerpo entero: “Nadie quiere ganar un campeonato más que yo. Pero tienes que seguir mejorando paso a paso", confesó en diálogo con de The Athletic. No hay dudas que será una temporada trascendental para Giannis y Milwaukee Bucks.

