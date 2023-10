James Harden ha sido uno de los jugadores con la mira en la espalda de cara al comienzo de una nueva temporada en la NBA, pues sus diferencias con la gerencia de Philadelphia 76ers abrió un nuevo capítulo de polémica en su carrera, y ante ello, muchos se preguntan si jugará con el equipo.

Por otro lado, Milwaukee Bucks ha sido el quinteto sensación desde que se conoció que Damian Lillard vestirá los colores de la organización, siendo el socio de lujo de Giannis Antetokounmpo.

Ante ello, ambos acaparan los portales, hoy sábado 14 de octubre. Por ello, te mostramos las noticias más destacadas de la NBA hasta el momento.

El futuro de James Harden

“Mentiroso”. Esas fueron las palabras de James Harden al presidente de operaciones de los 76ers que derivaron en una solicitud inminente de intercambio, la cual no pudo concretarse en la temporada baja de la NBA.

Ante ello, muchos se preguntan si La Barba jugará con los Sixers en la campaña 2023-2024 o se apartará de los tabloncillos.

Calendario de Milwaukee Bucks

La temporada 2023/24 de la NBA verá a Milwaukee Bucks enfrentarse a un extenso calendario de más de 80 partidos con un claro objetivo en mente: conquistar el título de la liga.

El equipo dirigido por Giannis Antetokounmpo se encuentra entre los principales contendientes de la Conferencia Este y espera desempeñar un papel destacado en esta campaña.

Después de una decepcionante temporada 2022/23 que culminó con una eliminación en la Primera Ronda de los Playoffs a manos de Miami Heat, los de Wisconsin son conscientes de la necesidad de llegar lo más lejos posible en esta ocasión.

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2023-24?

Según el calendario oficial de la NBA para la temporada 2023-24, la campaña inicia el martes 24 de octubre con dos partidos: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets (19:30 ET) y Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (22:00 ET).