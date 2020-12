El mayor experto de la NBA reveló el verdadero pensamiento de Giannis Antetokounmpo sobre su renovación

Giannis Antetokounmpo sigue manteniendo en vilo a todo Milwaukee Bucks, porque todavía no ha confirmado que seguirá o no en la franquicia a partir del 2021. Es historia vieja, pero es bueno repetir que el griego será agente libre después de la temporada 2020-21 y serán varios los equipos que intentarán seducirlo.

Giannis rompió el silencio el viernes, donde contó sus sensaciones respecto a la renovación. No obstante, no todo sale públicamente y, con las cámaras encendidas, muchas veces no se dicen todas las cosas o incluso la verdad absoluta. Por esa razón, el periodista más experto de la NBA reveló lo que piensa de la situación.

Adrian Wojnarowski, periodista de ESPN, afirmó recientemente que cree que Antetokounmpo es sincero con sus palabras después de haber dialogado con el jugador NBA. Es decir, a la Bestia Griega solamente le importa obtener el campeonato, más allá de las luces que le puedan dar equipos como Los Angeles Lakers o Golden State Warriors.

Revelaron el pensamiento de Giannis Antetokounmpo

“El desafío para los Bucks es simplemente venderle que gana. Sé esto de Giannis: su decisión no se trata de querer estar en un gran mercado y tener todos los adornos que vienen con Los Ángeles o Nueva York o donde sea. No creo que eso sea parte de su toma de decisiones. Creo que en el fondo es inmensamente leal. Creo que ama a la gente de Milwaukee. Ama esa comunidad. Ama la organización. Pero quiere ganar y eso es lo que pesa", enfatizó el periodista.

Está claro que Antetokounmpo ya no es un jugador más. Giannis se convirtió en uno de los mejores jugadores de la actualidad en la NBA y está camino a ser el más dominante de todos. No obstante, no puede obtener un campeonato solo y el pedido que le hace a los Bucks es que lo rodeen bien. La temporada 2020-21 será trascendental.

