God Level: Misionero le pidió perdón, pero Cayu salió dispuesto a decírselo todo

En Chile se está llevando a cabo la primera edición de la God Level All Stars 2020.

Las cosas se pusieron tensas en el escenario luego de un enfrentamiento verbal que terminó en abandono.

¡Todo listo! ��



Así se encuentra el escenario de God Level, les traemos imágenes previas con la mejor calidad.



¡Comienza en minutos! #GodLevel �� pic.twitter.com/2PztCYEsmh — Info Freestyle (@InfoFreestyle2) January 12, 2020

¿Freestylers? No señor: a la contienda del día la protagonizaron Misionero y Cayu, los dos hosts del evento.

Al parecer, el chileno se enojó por las muestras de autoridad constantes del argentino y escribió en Twitter que se retiraba del certamen.

Si quiere ser el protagonista te dejo solo — Cayu (@cayuDEM) January 12, 2020

En un acto de caballerosidad, el Misio le pidió disculpas, pero el organizador de la DEM volvió a la tarima dispuesto a decírselo todo.

"¿Sabes qué sentí Misio? Fue el trato más malo que me dieron en mi vida como host. ¿Pero sabes por qué? Porque yo intentaba meterme, intentaba hacer algo y él me decía 'córrete, córrete'. Eso está mal hermano. Y te lo digo adelante de todos: es el tiempo de que mires tu actitud y que todo lo hip hop que dices que eres, lo prediques y lo practiques. Esto es hip hop, integración. No quiero quitarle el puesto a nadie hermano, yo quiero demostrar que de la calle acá se puede llegar, soy callejero por siempre, no me importa el escenario, eso es hip hop hermano, eso es hip hop", lanzó.

¡Cayu se lo dice todo en la cara al Misionero! ¡Esto quedará para la historia! pic.twitter.com/Z2EnEH6UlI — Bolavip Argentina (@BolavipAr) January 12, 2020

¡Tremendo!

