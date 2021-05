No solo es Curry: el triunfo de Warriors sobre Lakers es posible en Play-In por 5 razones

Cada vez falta menos para vivir el juego de Play-In que la NBA siempre soñó: Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors se jugará este miércoles 19 de mayo a las 22:00 ET. Aunque no son los favoritos para los expertos, aquí hay 5 razones para creer que Stephen Curry y compañía derrotarán al equipo liderado por LeBron James.

Draymond Green es uno de los mejores pasadores de la liga y a la hora de defender también está entre los más destacados, así que si los Warriors quieren vencer a los Lakers en el Play-In NBA 2021 necesitan una noche inspirada del ala-pívot con al menos un doble-doble en asistencias y puntos.

Con un juego inspirado de Green ya si tiene la primera razón para creer en el triunfo de los Warriors en el Play-In. El segundo argumento para hacer posible la hazaña contra LeBron es que dos actores de reparto, Jordan Poole y Juan Toscano-Anderson, tengan las mejores actuaciones en la NBA. El base ya tuvo un juego con 38 puntos, mientras que el jugador mexicano también realizó su mejor puntuación, 20 unidades, en el 2020-21.

¡Llegó la tercera razón! LeBron James no llega al 100% por una lesión en el tobillo derecho. Entonces, si Steve Kerr planea una defensa especial con mayor intensidad de lo normal y por momentos doblándole la marca, la estrella de los Lakers la podrá pasar mal.

Los Warriors necesitan de Andrew Wiggins para derrotar a Lakers en Play-In

Andrew Wiggins, estelar de los Warriors (Foto: Getty Images)

El segundo mejor promedio de puntos por juego en la temporada NBA 2020-21 de los Warriors lo tuvo Andrew Wiggns con 18.6 unidades. Si el escolta se toma confianza y viene con puntería, en especial desde la línea de tres puntos, sería el complemento ideal para que Curry lidere una victoria sobre LA Lakers.

Stephen Curry, la clave para que Warriors venza a Lakers en Play-In NBA

Stephen Curry, base de los Warriors (Foto: Getty Images)

Luego de ganar el título de anotación en la temporada regular, Stephen Curry llega con la confianza al 110% y de tener una noche con 50 puntos o más, ya lo hizo en esta campaña, le daría a Golden State Warriors la quinta razón para vencer a Los Angeles Lakers en el Play-In.

