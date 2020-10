Pipa y Fede se agrandan en Inter Miami: elogian a Riquelme y le tiran a Boca

A nivel profesional no tuvieron el lujito de jugar juntos, pero la MLS y el poderoso Inter Miami de David Beckham hicieron del sueño llamado Higuaín una realidad. Federico y Gonzalo jugaron por primera vez juntos en un equipo de primera y están dichosos de la vida. Hasta tiempo de chicanear a Boca Juniors les quedó…

En una entrevista de la nueva dupla de ataque del Inter Miami, Gonzalo y Federico hablaron sobre sus inicios en River Plate, los momentos de familia que les ha quitado el fútbol, el invicto con el que cargarán toda la vida a Boca y la inmensa felicidad que tienen al poder jugar por primer vez juntos en un equipo de primera división.

“Con Fede jugamos en reserva (River) y algo que me enseñó es como jugaba el de enchanche porque después del Napoli, cuando regrese a la Juve, me pedían que me retrasara más y el que jugaba de ‘10’ era él, me decía qué mejorar en esa posición. Aprendí de él (Federico) y de Riquelme, de lo que lo veía de esa época”, afirmó Gonzalo.

¿Y lo importante, la chicana a Boca? Pipa responde: “Mi papá nos lleva a River, Fede tenía tres años más que yo. Yo empezaba antes de novena y Fede ya estaba en pre-novena y nos metieron en River porque jugamos baby fútbol en Palermo juntos y se nos dio esa posibilidad. Él fue el que más resaltaba de los dos, llegó a la reserva rápido y después fui yo creciendo y jugamos juntos. Contra Boca invictos, no es fácil”.

Gonzalo y Federico Higuaín en Inter Miami

Los hermanos Higuaín no pueden estar más felices, disfrutarán de lo mejor que saben hacer en una ciudad y equipo envidiable. Pipa y Fede sumarán los últimos buenos millones y tendrán una vida tranquila, un lujito que les dio David Beckham e Inter Miami. ¡Qué envidia!

“Vamos a volver a compartir vida más allá de la futbolística, vida social que no tuvimos nunca. Vamos a compartir cosas muy lindas y estoy feliz que pueda estar en Inter Miami y poder recuperar lo que el fútbol no sacó”, concluyó Gonzalo Higuaín.

