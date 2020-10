Gustavo López: "Me dan pena los equipos peruanos, colombianos y venezolanos"

Con la vuelta de la Copa Libertadores luego de la paralización de la competencia por motivo del Covid-19, hay muchos equipos que han quedado eliminados del torneo en primera fase mostrando un nivel muy bajo en comparación con los líderes de sus grupos. Algunos de ellos son Alianza Lima, Binacional, Deportivo Independiente de Medellín, Universidad Católica y Delfín.

El periodista Gustavo López en su programa de Radio La Red, fue críticó con el fútbol mostrado por algunos de los representantes del fútbol peruano, chileno, colombiano y venezolano: "Qué tristeza los equipos venezolanos, peruanos, y colombianos, eliminados en primera ronda. Los equipos chilenos a excepción de Colo Colo, están fuera. Me dan pena. Empatar ante ellos ya es un pésimo resultado".

"Alianza Lima no gana no sé hace cuánto, Estudiantes de Mérida hace lo que puede. Las federaciones de esos países deben estar preocupadas. Una pobreza total. ¿Qué le pasó a los equipos colombianos? son un desastre, si hiciera programa en Colombia, hago una editorial de 2 horas. Por dios qué tristeza. La verdad es que me da pena".

Para Gustavo López, los equipos favoritos son los argentinos y brasileños, pero se debe tener en cuenta a los equipos ecuatorianos que juegan de local en ciudad de altura, además de Nacional de Uruguay, uno de los líderes del grupo F junto a Racing.

Por último, puso como al mejor equipoa River Plate: "Es el que mejor juega, da espectáculo, es una maravilla, juega a toda velocidad. Hoy gastas dinero para ir a ver a River Plate porque quieres ver un lindo partido".

