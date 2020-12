Gatti se la pudrió a Latorre: "Me tiene podrido, es insoportable"

En diálogo con Diario Olé, Hugo Orlando Gatti comenzó llenando de elogios a su querido Oscar Ruggeri, analizando sobre todo el rol de periodista que hoy cumple el campeón del mundo.

"Dicen cada cosa los periodistas que Ruggeri hoy para mí es el mejor. Sigue hablando con ese tono campesino tan de él, y sabe. Y contando anécdotas, la rompe. Dice las cosas sin vuelta", comenzó diciendo.

Tras contar cómo él colaboró para que el 'Cabezón' debute en Boca, siguió: "El circo a él le encanta, sabe dónde está jugando. Pero no se calla, va a los bifes".

De la nada, cambiando rotundamente de tema, disparó: "No como Gambetita (Latorre) que me tiene podrido. Gambeta, ¡ya está todo inventado, esto es fútbol!".

Ya con la mira puesta en quien hoy trabaja para ESPN, continuó: "Hace un poema para contarte un gol, es insoportable. A Gambetita le enseñó a jugar Batistuta, no largaba la pelota y el Bati le enseñó a pasarla".

Como si no hubiese dicho todo, cerrró: "La gente consume cualquier cosa. Te juro que no tengo nada contra él, sólo que me da bronca".

