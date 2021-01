Gatti destruyó a Messi: "Cada vez que no juega, el Barcelona gana"

Sin muchas lces de por medio y con Lionel Messi ausentado, Barcelona se impuso ante Elche por 2 a 0 y obtuvo tres unidades más que importantes de cara a seguir luchando por mantenerse con vida y chances en la Liga Española.

Aunque no tuvo la mejor de sus presentaciones, al conjunto comandado por Ronald Koeman le alcanzó para quedarse con la victoria. En España, dada la ausencia de La Pulga, las críticas de unos pocos hacia el argentino no tardaron en llegar.

⚡️"Cada vez que NO JUEGA MESSI, el BARÇA GANA". ¡OJO que #Gatti insistió en #ElChiringuitoDeMega! pic.twitter.com/EHhz9zC6jx — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 25, 2021

En diálogo con sus colegas de El Chiringuito, el ex arquero Hugo Gatti, exteriorizando su parecer con respecto a lo que sucede cada vez que Messi no juega, manifestó: "Cada vez que no juega Messi, el Barcelona gana porque saca otra fuerza".

Manteniéndose firme junto a su postura y exteriorizando que el juego vistoso es una cuestión secundaria a la hora de ir en busca de la victoria, el Loco completó: "El fútbol es ganar, y si se juega bien mejor. Cada vez que Messi no juega, el Barcelona gana".

Lionel Messi, la camiseta del Barcelona y la decepción. Año tras año se repite el mismo gesto y nada parece cambiar. El ciclo del mejor jugador del siglo en el equipo blaugrana está llegando a su fin. pic.twitter.com/WgVblpNouM — Bolavip Argentina (@BolavipAr) January 17, 2021

