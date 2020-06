¿Se arrodillará durante el himno de EE.UU.? J.J. Watt y una contundente respuesta

Iniciará la temporada 2020 de la NFL y cuando suene el himno de Estados Unidos las cámaras estarán sobre los jugadores: ¿se arrodillarán o se mantendrán de pie? La postura radical de la liga fue clara y ahora parece que veremos a varios jugadores arrodillándose como lo hizo una vez Colin Kaepernick.

Está claro que luego de conocerse el video del comisionado Roger Goodell, la NFL apoya las protestas en contra de la violencia policial con la comunidad afroamericana. Este fin de semana llegó el turno para que J.J. Watt manifestará su postura de una manera contundente.

J.J. Watt. Foto: Getty Images.

La estrella de los Houston Texans tuvo un cruce ‘picante’ con un usuario en Twitter porque sugirió que Watt no se arrodillaría durante el himno de EE.UU en la temporada 2020 para apoyar las protestas. Aunque el trino fue borrado, Watt le respondió de manera vehemente.

“A) No hables por mí. B) Si aún piensas que se trata de faltarle el respeto a la bandera (arrodillarse) o a nuestro ejército, claramente no has estado escuchando”, escribió el ala defensiva. Más claro, imposible. Parece que Watt se sumará a las protestas.

A sus 31 años, J.J. Watt, en búsqueda de una extensión de contrato, quiere dejar atrás la temporada pasada en la que solo pudo jugar ocho juegos por un desgarro del músculo pectoral. En esos partidos logró 24 tacleadas, 21 hits de quarterback, cuatro capturas y tres pases defendidos.

