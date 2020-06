¿Se junta con Brady?: Jamal Adams habló sobre posible llegada a los Bucs

Una de las noticias más importante de esta semana fue el pedido de intercambio de la estrella de los New York Jets, Jamal Adams. Al no llegar a un acuerdo, el safety se cansó, no lo pensó dos veces y hasta ya dio una lista de los equipos a los que quisiera llegar.

Entre los equipos que se dieron a conocer como los posibles destinos de Adams están: Baltimore Ravens, Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles, Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers, Seattle Seahawks y Houston Texans; organizaciones de peso en la NFL.

Jamal Adams, safety de los New York Jets (Getty Images).

Con el objetivo de llegar a un equipo que por lo menos le garantice los Playoffs, el estelar defensivo agregó una organización más a ese listado de posibles destinos. Se trata de los Tampa Bay Buccaneers según informó Field Yates, de ESPN.

“Él (Jamal) dijo a Ryan Clark que le encantaría jugar en Tampa Bay, lo que lo reuniría con Todd Bowles”, publicó Yates. El safety volvería a estar con su exentrenador en jefe, punto a favor, pero sin lugar a dudas dos nombres serían el argumento de peso para llegar a los Bucs.

Tom Brady y Rob Gronkowski sería las dos razones principales para que Jamal Adams intentará llegar a un acuerdo con los Buccaneers ya que ve el sueño llamado Super Bowl como una posibilidad real. ¿Se dará su llegada?...

