La estrella de los Celtics no le teme al favoritismo en Finales y van por todo

Era el momento decisivo y definitorio, cuando los grandes jugadores aparecen para hacerse cargo del equipo y llevarlo a un triunfo trascendental. Este viernes se jugaba el séptimo juego de la serie Boston Celtics vs. Toronto Raptors y con tan solo 22 años, Jayson Tatum fue la figura del encuentro.

Ya no es novedad ver otra gran actuación de Tatum, pero enfrente estaba el actual campeón de la liga (Raptors) y el desafío en la duela no era un encuentro más. Estamos hablando de las dos palabras que más emoción traen en la NBA: séptimo juego.

Los Celtics respondieron en el momento clutch del juego y se llevaron la victoria por 92 puntos a 87, despacharon al campeón de la NBA y Tatum brilló una noche más con 29 puntos, 12 rebotes y siete asistencias. El equipo de Boston disputará las Finales de la Conferencia del Este contra Miami Heat.

En la conferencia de prensa posterior al juego, Bolavip dijo presente y picantes como siempre quisimos saber si para la estrella de los Boston Celtics parten como favoritos en las Finales de Conferencia que iniciarán con el próximo martes 15 de septiembre.

“No tengo respuesta para ustedes. Sé que siempre pensamos que ganaremos cada juego que disputamos. No le prestamos atención al ruido que podamos hacer si somos favoritos o no, eso no nos importa. Esto solo se trata de los chicos en el vestuario, sabemos de lo capaces que somos y vamos a salir hacer lo nuestro”, concluyó Jayson Tatum.