Jennifer López le revisa el celular a Alex Rodríguez para evitar infidelidad

Si fueran ciertos tantos rumores de infidelidad, hace rato se hubiesen separado, pero hasta el momento Jennifer López y Alex Rodríguez están más juntos que nunca. Lo que haga o deje de hacer una de las parejas más famosas del mundo siempre da de qué hablar y más si se trata de los detalles de cómo llevan la relación.

Una fuente le contó al portal US Weekly que frente a tantos rumores de infidelidad por parte de Rodríguez con Madison LeCroy y la exesposa de José Canseco, Jessica, Alex tiene mucho miedo de perder a López y se casaría mañana mismo si dependiera del expelotero de New York Yankees.

Las revelaciones sobre la relación J-Lo y A-Rod del portal norteamericano no pararon allí porque de acuerdo a la información publicada Alex es como cualquiera de nosotros y su novia también le revisa el celular. ¿Y la confianza para cuándo? Se preguntaron algunos seguidores de la pareja.

Una de las reglas que Jennifer López le habría exigido a Alex Rodríguez sería tener la disponibilidad para poder acceder las 24 horas del día al celular del expelotero. Además, J-Lo también tiene la potestad de poder rastrear a su novio cuando no está junto a la cantante.

Las reglas que Jennifer López le tiene a Alex Rodríguez

"Independientemente de si estos últimos rumores sobre Madison son ciertos o no, Jennifer se siente humillada. Es por eso que ella lo mantiene con la correa apretada”, afirmó la fuente del US Weekly. Si esto llegase a ser cierto, a Alex Rodríguez lo tienen tan controlado que cuando sale sin López solo puede tomar tres copas de licor. De ahí no pasa…

Lee También