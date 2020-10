Los Cowboys se mienten así mismos: Jerry Jones explota y ve liderazgo en Dallas

No hay paz, definitivamente no hay paz. Los Dallas Cowboys atraviesan por un momento de crisis en la temporada 2020 NFL y no ven la luz al final de túnel luego de perder a su quarterback titular Dak Prescott por una gravísima lesión. Ahora el turno de explotar fue para Jerry Jones: propietario del equipo.

Tras la paliza que Washington Football Team le dio a los Cowboys en la Semana 7 NFL, los Vaqueros probablemente perdieron al quarterback sustituto, ahora titular, Andy Dalton por lo menos por un juego, pero lo más grave fue la reacción frente al golpe antideportivo que le dieron. Cero unión y el liderazgo no apareció.

Este fue uno de los temas que tocó Jerry Jones en una entrevista que le hicieron en 105.3 The Fan. “Cállate y déjame responder. No. Te di la respuesta. Cuando entro al vestuario, no hay ningún vacío de liderazgo en mis ojos. Esa es tu respuesta. Sigue adelante”, respondió Jones de manera airada.

Los problemas de Dallas Cowboys en la temporada 2020 de la NFL

A las ya mencionadas ausencias de los quarterbacks titulares y la falta de unión del equipo, los rumores que el vestidor de Dallas Cowboys está roto por la mala relación con el coach Mike McCarthy, Jerry Jones les salió al paso a estos problemas para apoyar al entrenador en jefe de los Vaqueros.

A pesar de la marca de 2 victorias y 5 derrotas que tienen los Cowboys es posible pelear la División Este de la Conferencia Nacional por el bajo nivel que tiene. “Tengo a mi hombre”, sostuvo Jerry Jones sobre el apoyo a McCarthy.

