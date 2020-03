Jimmy Butler hace una observación racista contra jugadores blancos

Por lo general los prejuicios raciales los sufren las personas de color, latinos, asiáticos o cualquier otra minoría. Sin embargo, para toda regla hay una excepción.

Este es el caso de Jimmy Butler, quien, de acuerdo con los relatos de JJ Redick y Duncan Robinson, no cree que ningún jugador blanco sea capaz de contenerlo en el costado defensivo.

Redick y Robinson se juntaron en un podcast para contar anécdotas acerca del controversial alero del Miami Heat, señalando que se encarga de dejar muy en claro que no considera que los blancos puedan marcarlo:

"Lo estuve marcando y luego me comentó que se molestó porque la defensa puso a un blanco a defenderlo", comentó Redick, mientras que Robinson agregó que "me deja saber regularmente en los entrenamientos que no puedo defenderlo".

Claro está que, con casi total seguridad, esto no pasará de bromas amistosas de parte de Butler al resto de sus compañeros.

No obstante, de tratarse de una situación opuesta, sin lugar a duda unas declaraciones de este tipo habrían generado un enorme revuelo en las redes sociales y el seno de la liga.

