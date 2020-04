La frase que revela el carácter ganador del quarterback número uno del Draft

Estamos a menos de 10 días para que se lleve a cabo el Draft 2020 de la NFL (del 23 al 25 de abril) y justo cuando los rumores van y vienen sobre quien seleccionará a tal jugador, el mariscal de campo prospecto número uno dio buenas señalas de cara a ser elegido en la primera ronda.

Hablamos del exquarterback de la Universidad Estatal de Luisiana, Joe Burrow. “Tiene gran visión, hace un buen trabajo con las lecturas previas a la jugada y sabe a dónde va a lanzar”, afirmó Nick Saban, entrenador de la Universidad de Alabama. ¿Llegará a los Cincinnati Bengals o acaso Los Angeles Chargers o Miami Dolphins lo firmarán?

Foto: Gettyimages.

Por ahora, Burrow no se apresura ni se pone presión, pero si demuestra su carácter: “Nunca he tenido una temporada perdedora en los deportes desde que tengo cinco años. No soy un perdedor”, fueron las declaraciones del QB que compartió la cuenta de Twitter oficial en español de la NFL.

¿Joe Burrow logrará una temporada ganadora con el equipo que lo elija en el #NFLDraft2020? ��#NFLEspañol pic.twitter.com/BoS27rjqC1 — NFL en Español (@NFLEspanol) April 13, 2020

El ganador del Trofeo Heisman de 2019 terminó su carrera en el fútbol americano universitario con una temporada perfecta para LSU y unos registros de 5.671 yardas: 60 touchdowns y un porcentaje del 76.3 por ciento de pases completados (el más largo fue de 78 yardas).

La última información de prensa asegura que los Dolphins, que tiene la quinta posición de la primera ronda del Draft, no intercambiarían sus selecciones para poder firmar a Joe Burrow. En consecuencia, el equipo de Miami se la jugaría por seleccionar a Tua Tagovailoa y Burrow estaría cada vez más cerca de los Bengals.

Lee También