¿El karma para los Astros? Justin Verlander, afuera de la temporada

Los fanáticos de los Houston Astros tenían la mínima esperanza que su pitcher estrella no recibiera una de las peores noticias para un lanzador y pudiera volver a lanzar en la temporada 2020 de la MLB, pero sucedió todo lo contrario: Justin Verlander se pierde el resto de la campaña.

Verlander, quien ganó del premio Cy Young de la Liga Americana en el 2019, estaba en la lista de lesionados desde el 25 de julio y después de un juego simulado el pasado miércoles, el pitcher tuvo que volver a realizarse y tendrá que ser sometido a la cirugía de Tommy John.

“Tenía la esperanza de poder regresar a la competencia en 2020. Sin embargo, durante mi juego simulado, desafortunadamente, la lesión empeoró. Obviamente, estoy muy decepcionado, pero no dejaré que esto frene mis aspiraciones para mi carrera. Me acercaré a esta rehabilitación de la única forma que conozco, atacaré y no miraré atrás”, afirmó Velander.