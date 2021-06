Duro golpe a Los Angeles Clippers con alarmante novedad sobre Kawhi Leonard

El sueño de llegar por primera vez en la historia del equipo a unas Finales NBA estuvo tan cerca, pero a la vez tan lejos... Los Angeles Clippers enfrentan este jueves 24 junio a Phoenix Suns por el Juego 3 en desventaja y sin Kawhi Leonard: lo más preocupante.

En la serie semifinal de NBA Playoffs contra Utah Jazz, Leonard sufrió un esguince en la rodilla derecha y las primeras novedades lo tenían por fuera del Juego 1, 2 y 3, pero en la antesala al tercer partido contra las Suns llegó una noticia aún más alarmante.

¡Y como no extrañarlo! Leonard promedia por juego en los Playoffs 30.4 puntos, 7.7 rebotes y 4.4 asistencias. El alero hubiese sido la pieza clave para lograr la remontada en las Finales de Conferencia Oeste frente a Phoenix Suns, pero al parecer Kawhi no jugara más en Postemporada si el equipo de Los Angeles no consigue llegar a la gran final NBA.

En el programa ‘NBA Countdown’, Adrian Wojnarowski, de ESPN, fue el encargado de informar la alarmante novedad sobre el estado de Kawhi Leonard, quien aspiraba a intentar jugar un partido de las Finales de Conferencia. ¿Los Angeles Clippers se despiden de las Finales NBA?

Kawhi Leonard no jugaría ningún partido con Clippers en las Finales de Conferencia

“No hay señales que Kawhi Leonard regrese en esta serie”, sentenció Wojnarowski y las alarmas empezaron a sonar para Los Angeles Clippers porque la principal estrella del equipo no jugaría ni un solo minuto en las Finales de Conferencia Oeste frente a Phoenix Suns.

Kawhi no jugaría en las Finales de Conferencia (Foto: @NBATheJump)

