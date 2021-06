Kevin Durant destruye a periodista que lo comparó con Giannis Antetokounmpo

Una de las dos series semifinales de Playoffs en la Conferencia Este empezó a generar picante y no precisamente por lo que ha sucedido en cancha entre Brooklyn Nets y Milwaukee Bucks. Kevin Durant y un periodista de ESPN fueron los encargados de encender la polémica con Giannis Antetokounmpo como principal protagonista.

Resulta y acontece que Jay Williams, de ESPN, publicó unas supuestas declaraciones de Durant sobre lo mucho que molestó la comparación que le hicieron a la estrella de los Nets con Antetokounmpo, pero el mismo Durant se encargó de desmentirlas de una manera vehemente.

En la previa al Juego 3 Brooklyn Nets vs Milwauke Bucks por semifinales de NBA Playoffs, que se jugará este jueves 10 de junio a las 19:30 ET, Durant no dudó en aclarar las frases despectivas sobre Antetokounmpo que le atribuyeron y señaló al periodista en cuestión como mentiroso.

“Nunca me compares con Giannis otra vez. Nunca compares a ese tipo conmigo”, fueron las supuestas declaraciones que el periodista de ESPN le atribuyó a Durant, quien no dudó en responder la publicación: “Esto es una put@ mentira. Jay Williams nunca podrá hablar por mí, nunca”.

Kevin Durant acabó a un periodista por falsa comparación con Giannis Antetokounmpo

“Mans (hombres) harán cualquier cosa para avanzar en sus carreras en esta mierda de los medios, queriendo ser aceptado por una industria que se deshará de ti cuando quiera. Mantenme fuera de toda esa charla cursi sobre quién es mejor y el legado y toda esa mierda de idiota. Ni siquiera hablo así”, publicó Kevin Durant sobre las declaraciones que le atribuyeron comparándolo con Giannis Antetokounmpo.

Kevin Durant sobre comparación con Giannis Antetokounmpo (Foto: @TheHoopCentral)

