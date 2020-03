La advertencia de un ex MVP a Tom Brady tras dejar New England

Durante dos décadas Tom Brady fue un ejemplo de perfección dentro y fuera del terreno de juego. Junto con Bill Belichick, llevó a los New England Patriots a 9 Super Bowls, ganando 6 de ellos.

Sin embargo, esta historia de amor ha llegado a su fin ahora que Tom Terrific llevará su talento a Florida para jugar con los Tampa Bay Buccaneers por las próximas dos temporadas.

En este sentido, el ex MVP de la NFL Boomer Esiason comentó su sorpresa y decepción a The Greg Hill Show de WEEI por la partida de Tom, aseverando que le hubiera gustado verlo en Foxborough para siempre:

"Realmente me decepcioné cuando me enteré. Quería que Tom terminara su carrera como un Patriot. Probablemente es egoísta de mi parte, pero al pensar en jugadores y franquicias icónicas y los mejores jugadores de la historia, quisieras verlos hasta el final en el equipo sin importar qué tanto tiempo sea eso. No importa qué tan mal hubiera podido jugar o qué situación exista, quisiera haberlo visto terminar su carrera ahí", comentó Esiason.

Boomer Esiason sends a warning to Tom Brady ahead of the quarterback's first season with the Buccaneers:https://t.co/hjT9ImMV9C pic.twitter.com/Gn2iHxNJJY — NESN (@NESN) March 30, 2020

Asimismo, Esiason se tomó la libertad de hacerle una advertencia al mariscal de campo de 42 años, que presuntamente estaba molesto con Bill Belichick por intentar traspasarlo en 2017:

"Me da la impresión de que quería estar en un lugar distinto lejos de la presión intensa de la relación que tiene con Bill (Belichick) durante la temporada. Me gustaría decirle que el pasto no siempre es más verde en otro lado y se dará cuenta muy rápido de qué tan distintas son las cosas entre una franquicia y la otra", concluyó el mariscal.

Brady firmó un contrato completamente garantizado que le endosará 50 millones de dólares durante dos temporadas, y ahora enfrentará quizás el reto más duro de toda su laureada carrera.

